В Кузнецке возвели стены второго корпуса школы № 5 (видео)

В Кузнецке строители закончили возводить стены второго корпуса школы № 5. На очереди — возведение крыши и другие работы. Ход строительства находится под постоянным контролем. Учебный корпус должен распахнуть свои двери для юных кузнечан 1 сентября.

На стройплощадке второго корпуса школы № 5 в Кузнецке рабочие демонтировали башенный кран: здесь он больше уже не нужен. Три этажа здания, в котором будут учиться 375 школьников, возведены.

«На 98% коробка выполнена, кровля начата, окна поставлены. Штукатурка сделана на 70%, черновая электрика, прокладка кабеля, — на 80%", — пояснил учредитель подрядной организации (г.Тамбов) Роланд Мамоян.

Рабочие завершают монтаж вентиляционных коробов и планируют приступить к отделке фасада. Всего на объекте, по данным руководителя подрядной организации, трудятся 118 человек, задействованы восемь единиц спецтехники.

«Наша задача — 1 сентября ввести школу в эксплуатацию. Достаточно напряженная задача, но мы ее выполняем. Было небольшое отставание, но мы его наверстали и сейчас работаем в графике. Конечно, возникают технические вопросы, без которых никакая стройка не обходится. Мы их по ходу решаем. Этому и посвящены планерки», — сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Сергей Златогорский обратил особое внимание на качество выполняемых работ и отметил, что пока претензий к подрядчикам нет. На строительство второго корпуса кузнецкой школы № 5 планируется потратить 172 миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».