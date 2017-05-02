Пензенские прокуроры проконсультируют бизнесменов

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Областная прокуратура приглашает представителей бизнеса. Каждый месяц ее сотрудники будут консультировать предпринимателей по вопросам, связанным с их деятельностью.

Очередной такой прием состоится 2 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Вести его будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.