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Пензенские прокуроры проконсультируют бизнесменов

1 мая в 16:46 280 просмотров
, связанным с их деятельностью.

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Областная прокуратура приглашает представителей бизнеса. Каждый месяц ее сотрудники будут консультировать предпринимателей по вопросам, связанным с их деятельностью.

Очередной такой прием состоится 2 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Вести его будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

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