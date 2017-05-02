Пензенцы приятно удивлены возможностью сэкономить на загранпаспорте (видео)

Пензенцы могут существенно сэкономить на оформлении загранпаспорта. Чтобы получить скидку в 30%, необходимо подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных услуг и оплатить госпошлину в электронном виде. Сделать это можно там же на сайте «Госуслуги.ру».

Пензячка Елена Гришечкина в свой отпуск решила отправиться за границу. Оформляя необходимые документы, девушка была приятно удивлена, когда смогла сделать загранпаспорт, сэкономив не только время, но и деньги.

«Я обратилась за получением заграничного паспорта, сотрудники мне рекомендовали зарегистрироваться и подать заявление на сайте «Госуслуги.ру». Я зарегистрировалась, подала свои заявления и была приятно удивлена, что вместо трех с половиной тысяч рублей заплатила 2450, получив скидку», — рассказала жительница г. Пензы Елена Гришечкина.

C середины апреля на едином портале государственных и муниципальных услуг, появилась возможность онлайн-оплаты госпошлины за услуги оформления паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта с 30-процентной скидкой. Безналичный денежный перевод можно сделать непосредственно сайте «Госуслуги.ру» с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона.

«Рассмотрим на примере скидку, которую можно получить в случае оформления заграничного паспорта нового оформления для семьи из четырех человек. Госпошлина на паспорт нового поколения для взрослого — 3500 рублей, на ребенка — 1500. Таким образом, на семью выходит 10 тысяч рублей. Подаем документы в электронном виде, оплачиваем государственную пошлину через портал и получаем скидку в размере трех тысяч рублей, то есть люди оплачивают не десять, а семь. По-другому можно сказать, что дети получают заграничный паспорт бесплатно», — пояснил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Виталий Васин.

Получение необходимых услуг без очередей оценили пензенцы. За последний год количество обращений в подразделение УМВД по вопросам миграции в электронном виде увеличилось в 20 раз. Теперь же оформить необходимые документы через портал «Госуслуги» стало не только быстро и удобно, но еще и выгодно, сообщает телеканал «Экспресс».