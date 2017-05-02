На пензенских полях будут выращивать новые культуры (видео)

« События и мнения» на радио « Эхо Пензы». В прямом эфире обсудили также начало весенне-полевых работ и задачи , которые стоят перед пензенскими аграриями на 2017 год." data-title="На пензенских полях будут выращивать новые культуры — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области будут вновь выращивать коноплю. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. Он стал гостем программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». В прямом эфире обсудили также начало весенне-полевых работ и задачи, которые стоят перед пензенскими аграриями на 2017 год.

Внезапный апрельский снегопад, резкое похолодание и проливные дожди задержали начало весенне-полевых работ в Пензенской области. Погода стала причиной того, что аграрии на десять дней отстают от 2016 года. Однако перед сельхозпроизводителями стоят большие задачи. Необходимо превзойти показатели 2016-го: увеличить урожайность и посевные площади.

«Мы надеемся, что погодные условия в мае будут благоприятными, и мы не будем переживать дополнительно те катаклизмы, которые были в прошлом году. В целом, мы должны провести сев яровых культур на площади чуть более 914 тысяч гектаров. Мы ожидаем, что общая посевная площадь будет выше примерно на 31 тысяч гектаров», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области.

По словам Андрея Бурлакова, возрастут площади посева, прежде всего, зерновых и технических культур, в первую очередь, кукурузы и сахарной свеклы.

Появятся и новые культуры. На пензенских полях начнут выращивать чечевицу, на нее в 2017 году появился спрос за пределами страны. Также в регионе вновь приступят к выращиванию конопли.

«Основная задача — это, прежде всего, получение семенного материала, выход с новым продуктом — это конопляное масло. Этот рынок еще не изучен, если в 30-е годы Россия потребляла только конопляное масло, то сейчас мы, в основном, потребляем подсолнечное», — отметил Андрей Бурлаков.

Для начала коноплей планируется засеять поля общей площадью 1600 гектаров. Кстати, из оборота эта культура в Пензенской области пропала три года назад. Причиной стало то, что спрос на нее в России свелся практически к нулю, сообщает телеканал «Экспресс».