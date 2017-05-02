В больнице № 4 г. Пензы провели капремонт терапевтического отделения (видео)

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Многочисленные нарушения требований СанПиНа в больнице № 4 г. Пензы устранили. Терапевтическое отделение, к которому раньше было немало претензий, как со стороны пациентов, так и персонала, полностью преобразилось. Несколько дней назад там закончился капитальный ремонт.

Пациентов терапевтического отделения городской больницы № 4 теперь встречают обновленные коридоры. Ремонт, который длился четыре месяца, закончился на днях. За это время в стационаре полностью заменили систему водоснабжения, обновили всю сантехнику. В каждой палате установили новую мебель и оборудование, сообщает телеканал «Экспресс».

«Ремонтировались все помещения — туалеты, палаты. Душевая кабина поставлена новая. В общем, достойные условия для лечения», — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 1 городской больницы № 4 Ирина Герасимова.

Деятельность терапевтического отделения была приостановлена после проверки Роспотребнадзора. Врачей вместе с пациентами на время ремонта перевели в соседний пустующий корпус, где раньше размещался дневной стационар. Сейчас на лечении в обновленной терапии находятся 45 человек. Все они приятно удивлены отремонтированными помещениями.

«Отделение после ремонта хорошее, чистое, аккуратное», — отметил пациент терапевтического отделения № 1 городской больницы № 4 Виктор Шевченко.

«Я удивлен и рад, что у нас рабочий народ обладает такими навыками ремонта хорошего заведения, где поправляют здоровье людям», — поделился мнением пациент терапевтического отделения № 1 городской больницы № 4 Ашурбек Асланбеков.

Для того чтобы отделение терапии вновь могло функционировать, из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования было выделено больше двух миллионов рублей. По словам исполняющей обязанности заместителя главного врача городской больницы № 4 по лечебной работе Нины Назаровой, в терапии приятно находиться не только пациентам, но и медицинскому персоналу.

«Для нас сделано благо. Новым ремонтом довольны и пациенты, и сотрудники. В таких условиях удобно работать и находиться всем», — сказала она.

Обновления в городской больнице № 4 будут продолжаться. Ремонт ожидает отделение пульмонологии.