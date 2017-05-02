В России усовершенствуют демографическую политику

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по совершенствованию демографической политики, сообщает РИА Новости.

Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабмина в 2016 году.

Предложения, в том числе — по стимулированию рождаемости, ведомства должны подготовить до 1 июня.