Вам будет интересно
Наши новости
Страну ждет короткая рабочая неделя
В России с 1 июля повысят МРОТ
Большинство россиян хочет, чтобы Путина вновь избрали президентом
Эксперты сообщили о разнице тарифов ОМС в регионах России
В России хотят легализовать рекламу алкоголя в СМИ
Вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
СТС предлагает выиграть ночь в шикарном отеле
Школьник выиграл 1,5 млн рублей в лотерею
Ученые назвали продукт, который поможет сбросить лишний вес
Долгий сон по выходным может быть опасен — ученые
все новости

В России усовершенствуют демографическую политику

2 мая в 12:37 264 просмотра
, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по совершенствованию демографической политики, сообщает РИА Новости.

" data-title="В России усовершенствуют демографическую политику — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по совершенствованию демографической политики, сообщает РИА Новости.

Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабмина в 2016 году.

Предложения, в том числе — по стимулированию рождаемости, ведомства должны подготовить до 1 июня.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics