Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабмина в 2016 году.
Предложения, в том числе — по стимулированию рождаемости, ведомства должны подготовить до 1 июня.
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В России усовершенствуют демографическую политику
2 мая в 12:37 264 просмотра
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по совершенствованию демографической политики, сообщает РИА Новости.
Соответствующее поручение премьер-министр дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабмина в 2016 году.
Предложения, в том числе — по стимулированию рождаемости, ведомства должны подготовить до 1 июня.