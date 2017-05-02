Как пишет газета «Заречье сегодня», мера вводится из-за проведения легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы.
Так, 3 мая с 16.00 до 19.30 автобусы № 101, 102, 103, 1, 2, 3 и 4 пойдут по другому маршруту, их можно увидеть на схемах:
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Семь автобусов в Заречном поменяют маршрут
2 мая в 13:09 304 просмотра
В городе Заречном Пензенской области изменят движение семи автобусных маршрутов.
Как пишет газета «Заречье сегодня», мера вводится из-за проведения легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы.
Так, 3 мая с 16.00 до 19.30 автобусы № 101, 102, 103, 1, 2, 3 и 4 пойдут по другому маршруту, их можно увидеть на схемах: