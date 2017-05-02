Семь автобусов в Заречном поменяют маршрут

Как пишет газета «Заречье сегодня», мера вводится из-за проведения легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы.

Так, 3 мая с 16.00 до 19.30 автобусы № 101, 102, 103, 1, 2, 3 и 4 пойдут по другому маршруту, их можно увидеть на схемах: