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В праздники инспекторы задержали почти 100 пьяных водителей

2 мая в 13:52 200 просмотров
«Нетрезвый водитель».

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Сотрудники УГИБДД по Пензенской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 97 водителей. Из них о 19 случаях правонарушений сообщили горожане.

Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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