Инспекторы ищут очевидцев трех ДТП в Пензе

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Пензенские инспекторы разыскивают очевидцев трех ДТП в областном центре, произошедшие 5, 21 и 23 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, первое из них произошло 5 марта в 8.15. Возле дома № 45в на перекрестке ул. Урицкого-ул. Максима Горького столкнулись «Лада-217230» и «Лада Калина».

21 марта в 11.00 на ул. Володарского возле № 58 столкнулись «Ауди» и «Сузуки СХ-4».

23 марта, как отмечают в ведомстве, в 2.30 на ул. Маршала Крылова напротив корпуса № 146 в Военном городке неизвестный врезался в «Дэу Матиз» и уехал с места аварии.

Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 59−91−23, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 12.