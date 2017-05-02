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Пензенские власти выразили соболезнования родным В. Сидоренко

2 мая в 15:00 284 просмотра
, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Сидоренко.

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2 мая на 82-м году жизни ушел из жизни пензенский драматург и художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Сидоренко.

В связи с его кончиной родным и близким соболезнования выражают первые лица города и области. В их числе — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Виктор Кувайцев.

«Спектакли, поставленные по его пьесам, становились подлинным событием в культурной жизни региона, привлекая внимание театральных критиков и многочисленных зрителей.

Но главным делом своей жизни он считал известный литературный журнал «Сура», который Виктор Александрович возглавлял с 1992 по 2003 год.

Поиск и поддержка молодых писателей, публицистов, критиков стала приоритетом в деятельности Виктора Сидоренко. И он бережно пестовал и давал путевку в жизнь многим из них — истинно талантливым. Это было его безусловное требование. И все они выражали неизменную благодарность мэтру пензенской писательской организации.

Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Викторе Александровиче Сидоренко навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области», — отмечено в некрологе.

Виктор Александрович Сидоренко — прозаик, драматург, заслуженный работник культуры РФ, в 1966 году окончил Пензенское художественное училище, в 1970 году — ВГИК. с 1992 по 2003 годы был главным редактором журнала «Сура».

Виктор Александрович — лауреат всесоюзного конкурса (1975), получил третью премию за драму «Главный разговор — завтра». Обладатель специальной премии Министерства культуры РФ (1976, пьеса «Орленок»), третьей премии Всесоюзного конкурса Гостелерадио (1990, пьеса «Карусель»), премии губернатора в области литературы (2000).

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