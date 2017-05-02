В Пензе 3 мая перекроют площадь Ленина

Как сообщили в пресс-службе мэрии, привычную схему изменили на период проведения на площади имени В. И. Ленина общегородского строевого смотра и развода нарядов полиции на службу по охране общественного порядка.

Согласно новой схеме, со 2 мая 22.00 до 17.00 3 мая будут ограничены стоянка и проезд по площади имени В. И. Ленина — от улицы Кирова до улицы Московской.