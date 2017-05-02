Как сообщили в пресс-службе мэрии, привычную схему изменили на период проведения на площади имени
Согласно новой схеме, со 2 мая 22.00 до 17.00 3 мая будут ограничены стоянка и проезд по площади имени
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В Пензе 3 мая перекроют площадь Ленина
2 мая в 15:13 276 просмотров
В Пензе на 3 мая утвердили новую схему дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, привычную схему изменили на период проведения на площади имени
Согласно новой схеме, со 2 мая 22.00 до 17.00 3 мая будут ограничены стоянка и проезд по площади имени