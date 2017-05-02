« Czech Republic Business Expo-2017», которая пройдет 12−14 сентября в городе Оломоуц ( Чехия)." data-title="Пензенские предприятия приглашают на международную ярмарку в Чехию — Пенза-пресс, рунет за день">

Предприятия Пензенской области приглашают принять участие в Международной многоотраслевой ярмарке «Czech Republic Business Expo-2017», которая пройдет 12−14 сентября в городе Оломоуц (Чехия).

Как сообщает пресс-центр облправительства, ярмарка будет охватывать такие направления как электроника, кибернетика, IТ-продукты, энергетика, строительство, здравоохранение, машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.

Участников мероприятия, ожидаются представители 60 стран, ждут тематические однодневные конференции, презентации торговых и инвестиционных возможностей отдельных стран, лекции и семинары экспортеров по широкому кругу вопросов.

«Участие в мероприятии позволит установить новые деловые контакты, презентовать свою продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти зарубежных партнеров для заключения с ними взаимовыгодных договоров и контрактов», — отметили в пресс-центре.

Более подробную информацию можно узнать здесь.