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Кувайцев обратился к пензенцам в связи с опасностью пожаров

2 мая в 15:37 112 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратился к жителям города в связи с повышенной пожароопасностью.

Глава городской администрации попросил пензенцев грамотно организовывать свое времяпрепровождение и не связывать отдых на природе с разведением огня.

«Надо помнить о том, что любую беду легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями.[…] Прошу вас отнестись к этому с ответственностью и пониманием», — подчеркнул он.

Напомним, из-за сухой, теплой погоды и сильного ветра в Пензе установлен особый противопожарный режим. С 29 апреля по 1 мая в регионе произошло 147 возгораний сухой травы и мусора, в том числе 34 случая — в Пензе.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=QNSRpnvjZmI
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