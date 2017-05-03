« Город развлечений» исполнится два года , на набережной Города Спутника в честь этого события состоится большой праздник. Мероприятие обещает стать ярким шоу для детей и взрослых." data-title="В Спутнике отметят день рождения «Города развлечений» — Пенза-пресс, рунет за день">

8 мая спортивно-развлекательному комплексу «Город развлечений» исполнится два года, на набережной Города Спутника в честь этого события состоится большой праздник. Мероприятие обещает стать ярким шоу для детей и взрослых.

Главными героями праздничного концерта станут те, кто посещает «Город развлечений». Гостей ждут показательные выступления от детского клуба «Я сам», фитнес-центра «Индиго», центра единоборств «Кремень, конного клуба, скейтеров, роллеров и велосипедистов центра «Мультиспорт».

Вечерний блок концерта станет особенно ярким. Клуб пейнтбола и лазертага «Пентагон» покажет зрелищное боевое шоу, перед зрителями выступят акробаты, будут показаны номера Pole-dance и огненное шоу.

Также для гостей праздника будет проводиться праздничная лотерея от «Города развлечений» и других спонсоров мероприятия. Стоимость билета — символические сто рублей, но для тех, кто занимается в «Городе развлечений», она будет бесплатной. Получить свой билет можно у менеджеров отдела продаж.

Начало мероприятия 8 мая в 17.00. Следить за новостями можно на официальном сайте Спутника penza-sputnik.ru, на официальном сайте «Города развлечений» otdoxni.com и в группе комплекса в «ВКонтакте»: vk.com/gorod_razvlecheniy