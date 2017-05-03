Спровоцировавший жуткую аварию под Саратовом пензенец пойдет под суд

Жителя Пензенской области будут судить за ДТП под Саратовом , в результате которого погибли семь человек, пишет Риа Новости .

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Пензенской области… Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечено в сообщении.

Информагентство напомнило, что жуткая авария произошла 15 января на автодороге «Нижний Новгород — Саратов» возле села Тарумовка.

Согласно информации правоохранительных органов, 32-летний водитель за рулем грузовика Volvo, ехавшего из Пензы, выехал на встречку — в результате произошло столкновение с минивэном. ДТП унесло жизни семи человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водитель фуры свою вину отрицать не стал.