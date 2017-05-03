«В настоящее время в медицинских организациях Пензенской области трудятся 4227 врачей и более 12 тысяч средних медицинских работников, дефицит составляет 837 врачей. Для обеспечения пензенских учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами используется механизм целевого набора в медицинские вузы», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

В этом году на работу поступят более 300 выпускников, обучающихся по целевому направлению.

Губернатор поручил особое внимание уделить работе со студентами старших курсов мединститута.

«Надо проанализировать ситуацию и работать по дефицитным специальностям, ориентировать будущих врачей выбирать нужные региону направления», — уточнил Иван Белозерцев.

Он также отметил, что следует предусмотреть кадровый резерв в тех учреждениях, где трудятся врачи пенсионного возраста.

«По нашим просьбам многие специалисты не уходят на пенсию, потому что их некому заменить, особенно это характерно для сельской местности. Необходимо планировать, кто может прийти вместо них, заниматься каждым случаем адресно», — сказал глава региона.

В целом, благодаря профориентационной работе за последние годы значительно вырос интерес абитуриентов к обучению в медицинских вузах, количество студентов по целевому обучению за последние три года увеличилось на 46%. При этом пензенцы проходят подготовку не только в ПГУ, но и вузах Москвы, Самары, Казани и других городов.

Помимо выпускников, дефицит кадров решается за счет привлечения иногородних специалистов. Так, в 2016 году в медицинские организации Пензенской области трудоустроено 47 врачей из других регионов, а 57 врачей поступили на работу из частных медицинских организаций Пензенской области

Значительную роль при этом оказывают единовременные выплаты.

«Стимулирующие выплаты дают возможность закреплять специалистов в наших учреждениях здравоохранения. Надо грамотно и вдумчиво отнестись к решению этих вопросов, и в своей работе ориентироваться на нужды населения. Сфера здравоохранения — в числе приоритетных для нас, потому что она очень важна для людей», — отметил губернатор.