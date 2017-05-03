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Доллар подешевел на 3 копейки после выходных

2 мая в 17:43 272 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 3 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,9838 до 56,9518 руб., курс евро повысился с 62,0440 руб. до 62,1515 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,2917 руб.

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