Белозерцев обсудил с руководством «Транснефти» проблему домов, находящихся вблизи нефтепровода в Кузнецке (видео)

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о том, что АО «Транснефть-Дружба» проведет дополнительный комплекс работ по усилению защиты трубопроводов на территории города Кузнецка. Работы планируется завершить до конца года.



«Для меня как для губернатора важно обеспечить безопасность граждан и важно найти решение, которое бы позволило людям остаться жить в своих домах. Я вижу понимание со стороны руководства «Транснефти» и поддержку в деле решения проблемы, которая возникла в Кузнецке. Первые важные шаги сделаны», — сказал Иван Белозерцев.



Глава региона подчеркнул, что компания готова сдвинуть сроки переноса трубы в обход Кузнецка с 2024 на 2019−2020 годы.



«Это для нас важное решение и хороший знак», — добавил Иван Белозерцев.



Он также добавил, что «Транснефть» направит 37 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе, в том числе — на ремонт Пензенской областной станции юных туристов и ИТ-колледжа.



По словам вице-президента ПАО «Транснефть» Михаила Маргелова, ситуация, сложившаяся в Кузнецке, где АО «Транснефть-Дружба» подало иски на снос домов, расположенных вблизи трубопровода, сложилась и в ряде других регионов России.



«В свое время так получилось, что строительство шло хаотично, не всегда оно было подкреплено бесспорной юридической базой, и теперь эти проблемы, унаследованные от наших предшественников, приходится решать», — подчеркнул Михаил Маргелов.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».