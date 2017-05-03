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Белозерцев обсудил с руководством «Транснефти» проблему домов, находящихся вблизи нефтепровода в Кузнецке (видео)

2 мая в 17:52 298 просмотров
«Транснефти» Михаилом Маргеловым. На ней обсуждались пути решения обеспечения безопасности объекта и домов, попавших в зону пролегания нефтепровода.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с вице-президентом «Транснефти» Михаилом Маргеловым. На ней обсуждались пути решения обеспечения безопасности объекта и домов, попавших в зону пролегания нефтепровода.

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о том, что АО «Транснефть-Дружба» проведет дополнительный комплекс работ по усилению защиты трубопроводов на территории города Кузнецка. Работы планируется завершить до конца года.

«Для меня как для губернатора важно обеспечить безопасность граждан и важно найти решение, которое бы позволило людям остаться жить в своих домах. Я вижу понимание со стороны руководства «Транснефти» и поддержку в деле решения проблемы, которая возникла в Кузнецке. Первые важные шаги сделаны», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что компания готова сдвинуть сроки переноса трубы в обход Кузнецка с 2024 на 2019−2020 годы.

«Это для нас важное решение и хороший знак», — добавил Иван Белозерцев.

Он также добавил, что «Транснефть» направит 37 млн рублей на реализацию социальных проектов в регионе, в том числе — на ремонт Пензенской областной станции юных туристов и ИТ-колледжа.

По словам вице-президента ПАО «Транснефть» Михаила Маргелова, ситуация, сложившаяся в Кузнецке, где АО «Транснефть-Дружба» подало иски на снос домов, расположенных вблизи трубопровода, сложилась и в ряде других регионов России.

«В свое время так получилось, что строительство шло хаотично, не всегда оно было подкреплено бесспорной юридической базой, и теперь эти проблемы, унаследованные от наших предшественников, приходится решать», — подчеркнул Михаил Маргелов.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

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