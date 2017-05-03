, опубликованная в журнале « Сура». Авторский взгляд члена Союза писателей России Сергея Калабухина на личность великого поэта вызвал бурную реакцию. Казалось бы , что можно написать о Лермонтове из ряда вон выходящего , ведь его жизни и творчеству посвящены множество монографий и исследований? В ситуации разбиралась редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова." data-title="Страсти по Лермонтову. Как одна статья расколола пензенскую интеллигенцию — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенскую интеллигенцию всколыхнула статья о Михаиле Лермонтове, опубликованная в журнале «Сура». Авторский взгляд члена Союза писателей России Сергея Калабухина на личность великого поэта вызвал бурную реакцию. Казалось бы, что можно написать о Лермонтове из ряда вон выходящего, ведь его жизни и творчеству посвящены множество монографий и исследований? В ситуации разбиралась редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова.

Стоит сказать, что статья, вызвавшая у пензенцев бурную реакцию, вышла в свет еще в 2015 году в журнале «Клаузула», а в Пятигорске ее даже издали отдельной книгой. В двух словах: в статье «Мой Лермонтов» Сергей Калабухин показывает поэта с неожиданной, «демонической» стороны.

«…Сколь много успел сделать за свою короткую жизнь этот мальчик. И хорошего, и плохого. Он писал великолепные стихи и поэмы, что в глазах современников и потомков сделало Михаила Лермонтова преемником Александра Пушкина. Роман «Герой нашего времени» стал образцом прозы для Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского и даже сейчас не потерял своей актуальности. Лермонтов был отличным математиком, музыкантом, художником, храбро воевал, он обладал просто фотографической памятью. Словом, природа наделила Лермонтова многими талантами.

Но в то же время этот гениальный мальчик сделал окружающим его людям и много зла. К огромному сожалению, волновавшая Александра Пушкина тема совместимости гения и злодейства в полной мере обрела наглядный пример в Михаиле Лермонтове», — пишет автор.

Далее Сергей Калабухин доказывает этот постулат, приводя примеры из жизни поэта: то, как он поступал с приятелями, женщинами, как относился к службе в армии. По его словам выходит, что Лермонтов был некрасив, злоблив, желчен, не гнушался пользоваться протекцией бабушки Елизаветы Арсеньевой, жертвовал друзьями ради своей выгоды и т. д. и т. п.

Также автор опровергает точку зрения о прижизненной популярности Лермонтова, по его словам, его произведения мало кто знал за пределами Петербурга и Москвы, а для раскрутки романа «Герой нашего времени» Елизавета Арсеньева якобы даже вынуждена была подкупить литературного критика.

«То, что я сейчас знаю о Лермонтове, ничуть не повлияло на мое отношение к его произведениям: картинам, стихам, прозе. Не хвалю их только потому, что до меня это не раз сделали другие, и повторять общеизвестное ни к чему. Я по-прежнему с удовольствием смотрю старый, еще черно-белый фильм, снятый по пьесе «Маскарад» в далеком 1941 году. С не меньшим интересом пересматриваю различные экранизации «Героя нашего времени». […] А вот фильмы и передачи о самом Михаиле Лермонтове я смотреть больше не могу — раздражает официальный миф. У меня теперь есть свой Лермонтов, не икона и не мученик. Он мой — у вас вполне может быть свой», — резюмировал автор.

Однако точка зрения Сергея Калабухина, опубликованная в пензенском журнале «Сура» (№ 1, январь-февраль 2017 года), вызвала нешуточные страсти.

Лермонтов не такой, каким показан в статье, и авторский взгляд не может оправдать наглой лжи, считает директор музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова. Со страниц следующего номера «Суры» она обратилась к пензенцам.

«Обращаюсь к вам, чтобы со всей ответственностью сказать, что автор продемонстрировал свое абсолютное невежество, незнание предмета, а только патологическую ненависть к великому Лермонтову», — написала она.

В разговоре с ИА «Пенза-Пресс» Тамара Мельникова отметила, что комментировать здесь нечего.

«Человек абсолютно не знает Лермонтова, спорить и что-то говорить по этому поводу невозможно», — подчеркнула она.

Музей-заповедник «Тарханы» уже подготовил опровержение, его можно прочитать в спецвыпуске журнала «Тарханский вестник». Там дается подробный анализ статьи «Мой Лермонтов»: приводятся выдержки из статьи Калабухина, а вслед за ними — цитаты современников поэта, критиков, опровергающие их.

Сам Сергей Калабухин признался в беседе ИА «Пенза-Пресс», что крайне удивлен, что его статья вообще была напечатана в «Суре».

«О реакции знаю. Она была ожидаема. Я вообще был поражен самим фактом опубликования статьи «Мой Лермонтов» в журнале «Сура». Мне до последнего момента не верилось, что эта публикация состоится. О том, что вышло опровержение, мне сообщили, но я его пока не видел и, соответственно, не читал», — сказал он.

На вопрос: планирует ли он писать ответ на опровержение, Сергей Калабухин ответил, что не видит в этом смысла.

«Кто опубликует это опровержение, если я его напишу?» — отметил писатель.

Редактор журнала «Сура», в котором появилась злополучная статья, Борис Шигин, в свою очередь, признался, что публикуя «Моего Лермонтова», надеялся вызвать дискуссию, привлечь новых читателей.

«Но я ошибся. Я не учел, что не всякий читатель может справиться с подобной информацией, отделить зерна от плевел, разобраться, где правда в статье Калабухина, а где догадки, тенденциозный подбор фактов, слов, поступков», — отметил Борис Шигин во втором номере журнала и принес свои извинения читателям и сотрудникам музея «Тарханы».

Тамара Мельникова отметила, что поднимать рейтинги на грязи и лжи модно, но журнал «Сура» не должен опускаться до этого. А статья Калабухина, по ее мнению, серьезно скомпрометировала раздел «Под лермонтовской звездой».

«Редактор и редколлегия должны подумать об исправлении ситуации», — подчеркнула она в спецвыпуске «Тарханский вестник».