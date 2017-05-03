В Пензе блогер объявил войну назойливой рекламе

Пензенский блогер Валерий Левашин известен своими видео-разоблачениями попрошаек, которые он публикует в своем «ЖЖ». Последние несколько лет он также активно борется со спам-рассылками и назойливой рекламой по телефону. По его словам, за все время он направил в Пензенское УФАС более 100 заявлений с жалобами на нарушителей.



Все началось примерно в 2013 году, рассказывает Валерий. Смс-реклама тогда была очень распространена. Собеседник утверждает, что в сутки на его телефон могло прийти до десяти сообщений с предложением воспользоваться теми или иными услугами. Чаще всего этим грешили службы такси.



«Сейчас этого стало меньше, но тогда такси меня просто достали своей рекламой. Я начал писать заявления в ФАС. Порой выходило где-то по пять в неделю. Но за то время, пока я эти заявления отправлял, мне еще с десяток смс-ок приходило», — рассказывает Левашин.



Решение по одному из последних заявлений блогера УФАС принял 12 апреля. Антимопольщики признала рекламу смс-рассылки от имени «Taxi…» противоречащей требованиям закона о рекламе. Материалы были направлены в Московское УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении. Все разбирательство, по словам Валерия Левашина, заняло около двух месяцев.



«С этим делом получилась интересная история. После того, как я отправил заявление в УФАС, мне начали звонить сотрудники службы такси, предлагали как-то урегулировать вопрос. Я спросил, что они от меня хотят. Они ответили, что нужно написать заявление, что я давал согласие на распространение рекламы. Насколько я понял, при разбирательстве дела представители нарушителя заявили, что у них такая бумага есть. Я отказался: во-первых, перед ФАС как-то неудобно, а во-вторых, очень уж похоже на подделку документов, и в тюрьму за такое не хочется попасть. После этого они пытались связаться со мной через друзей и знакомых жены, но я не стал менять своего решения», — отметил собеседник.



Согласие на распространение рекламы запрашивается, например, в анкетах при оформлении скидочной карты в магазинах. В них есть строчка, что вы даете согласия на обработку персональных данных и получение смс-рекламы. Если никакого согласия вы не давали, а сообщения приходят — это нарушение закона, объясняют в Пензенском УФАС.



Сейчас, по словам Левашина, антимонопольный орган рассматривает несколько его заявлений: одно — с жалобой на частную клинику, которая располагается в одном из торговых центров Пензы, другое — на компанию, которая предлагает провести профилактику пластиковых окон. В обоих случаях реклама распространялась не через смс, а путем телефонных звонков.



«Мои родственники однажды попались на уловку компании, которая предлагала профилактику пластиковых окон, взяли кредит на 18 тысяч рублей. Им за эти деньги наклеили какую-то резиночку, но по документам все нормально — не придерешься, договор составлен профессионально.



Из клиники тоже звонили постоянно, предлагали пройти бесплатное обследование. На нарушение закона тоже вроде бы не похоже, но я в таких случаях пытаюсь разговорить собеседника и получить подтверждение, что этот звонок — часть рекламной акции. В этом случае — это такое же нарушение закона о рекламе, как и в случае с смс-рассылкой, на которую я не давал согласиz», — рассказывает Левашин.



По его словам, прекратить поток назойливой незаконной рекламы, с которой часто сталкиваются пензенцы, может каждый. На то, чтобы оформить жалобу, уходит не больше 10 минут. Образец ее можно найти в Интернете или спросить в управлении антимонопольной службы. В заявлении необходимо указать свои контактные данные, дать согласие на обработку персональных данных и, самое главное, приложить скриншот с номером телефона и смс-сообщением или диктофонную запись, если это реклама по телефону, добавляет блогер. На сами процессы он не ходит, результаты рассмотрения дел получает также по электронной почте.



Многие дела заканчиваются для нарушителей внесенными УФАС предписаниями и административными штрафами на весьма серьезные суммы — от 100 до 500 тысяч рублей.