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За пожертвования пензенцам подарят календарь от Jazz May

3 мая в 12:40 274 просмотра
, но и получить в подарок уникальный календарь.

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Команда Jazz May Penza открыла сбор благотворительных пожертвований на обустройство открытой площадки фестиваля. У пензенцев появилась возможность не только помочь фестивалю, но и получить в подарок уникальный календарь.

«Многие посетители Jazz May Penza весь год живут ожиданием, перебирая в памяти кадры фестивальных хроник. Это ожидание овеществляется в перекидном настенном календаре, начинающем отсчет от открытия Jazz May 2017 и заканчивающемся маем-2018. Календарь проиллюстрирован скетчами 13 пензенских художников. […] Иллюстрации выполнены в направлении urban sketching и представляют собой свободные зарисовки на тему фестивальных сюжетов, многие из которых вполне узнаваемы», — рассказала пресс-секретарь фестиваля Дарья Тришина.

Чтобы принять участие в акции, нужно перейти на сайте оператора благотворительного сбора фонда «Гражданский союз» по ссылке и перечислить 1000 рублей в фонд фестиваля, а 20 или 21 мая забрать свой календарь на информационной стойке Jazz May Penza.

«Календарь также поступит в продажу, но тираж его будет ограничен. Для поклонников фестиваля из других городов возможна доставка почтой», — отметила Дарья Тришина.

Также участники пожертвований смогут выбрать и другие сувениры в разделе сайта http://jazzmay.com/help.html.

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