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На ул. Ладожской иномарка сбила парня

3 мая в 12:55 360 просмотров

В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

Авария, по данным областного управления УГИБДД, случилась на ул. Ладожской возле дома № 1а — «Шевроле» сбил 21-летнего парня.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Пензенские инспекторы проводят проверку по данному факту.

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