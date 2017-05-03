На ул. Ладожской иномарка сбила парня

В Пензе произошло ДТП с участием пешехода.

Авария, по данным областного управления УГИБДД, случилась на ул. Ладожской возле дома № 1а — «Шевроле» сбил 21-летнего парня.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу. Пензенские инспекторы проводят проверку по данному факту.