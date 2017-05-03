Белозерцев вручил пензенцам награды

За многолетнюю добросовестную работу почетных званий Российской Федерации и Пензенской области, грамот и благодарностей удостоены пензенцы, внесшие большой вклад в развитие здравоохранения, образования, сельскохозяйственной отрасли и промышленности, архитектуры, строительства, спорта, а также местного самоуправления. Кроме того, пензенцы, достигшие выдающихся результатов в профессиональной деятельности, награждены медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью», сообщает пресс-центр облправительства.

Предваряя торжественную церемонию награждения, губернатор поздравил всех присутствующих с наступающим праздником — Днем Победы. Напомнил, что пензенцы заплатили за Победу высокую цену — из 300 тысяч наших земляков, ушедших на фронт, более 200 тысяч человек не вернулось с полей сражений.

«И сегодня у нас непростая обстановка, усилия многих направлены на то, чтобы ослабить Россию. Наш президент Владимир Владимирович Путин отстаивает интересы Российской Федерации на внешнеполитической арене, содействует развитию отечественной экономики.

Только за 2016 год государственная поддержка промышленной отрасли нашего региона составила свыше 650 миллионов рублей, на развитие сельского хозяйства было направлено более 3 миллиардов 200 миллионов рублей. И пензенская экономика демонстрирует устойчивые темпы роста производства, по многим показателям занимает ведущие и лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе», — сказал глава региона.



Иван Белозерцев отметил, что каждый из участников торжественной церемонии трудом и упорством добился заслуженных наград.

«В этом зале присутствуют люди разных профессий. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие нашего региона, а значит, в укрепление экономического могущества Российского государства. Я благодарен вам за труд и профессиональное отношение к делу. Для меня великое счастье работать рядом с вами, учиться у вас и брать пример. Вместе мы развиваем наш родной Пензенский край», — резюмировал он.

После вручения наград все участники церемонии сфотографировались на память о знаменательном событии.