« Сура» Виктором Сидоренко состоится 4 мая." data-title="Прощание с Виктором Сидоренко пройдет 4 мая — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом сообщила пресс-служба регионального минкульта.

По данным ведомства, простится с пензенским драматургом и художником можно в Центре культура и досуга Пензы с 10.00 до 12.00. Гражданская панихида состоится в 11.30.

Ранее сообщалось, что Виктор Сидоренко ушел из жизни 2 мая на 82-м году жизни.

В связи с его кончиной родным и близким соболезнования выразили первые лица города и области. В их числе — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства, глава города Валерий Савельев и глава администрации Виктор Кувайцев.

Виктор Александрович Сидоренко — прозаик, драматург, заслуженный работник культуры РФ, в 1966 году окончил Пензенское художественное училище, в 1970 году — ВГИК. с 1992 по 2003 годы был главным редактором журнала «Сура».

Виктор Александрович — лауреат всесоюзного конкурса (1975), получил третью премию за драму «Главный разговор — завтра». Обладатель специальной премии Министерства культуры РФ (1976, пьеса «Орленок»), третьей премии Всесоюзного конкурса Гостелерадио (1990, пьеса «Карусель»), премии губернатора в области литературы (2000).