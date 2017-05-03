« Сурский край» одержала победу на второй игре 1/8 финала лиги « Поволжье», которая прошла в Тольятти. О том , чем зрителей планируют удивлять в четвертьфинале , корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» рассказал капитан команды Владимир Железнов." data-title="Пензенские КВНщики победили в 1/8 финала лиги «Поволжье» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская команда КВН «Сурский край» одержала победу на второй игре 1/8 финала лиги «Поволжье», которая прошла в Тольятти. О том, чем зрителей планируют удивлять в четвертьфинале, корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» рассказал капитан команды Владимир Железнов.

По словам КВНщика, победе пензенцы рады, однако успешное выступление — вовсе не повод расслабляться, ведь впереди — игры 31 мая, в которых примут участие 17 команд: 13 победителей 1/8 финала лиги и четыре команды, включенные в четвертьфинал по итогам добора. Борьба за выход в полуфинал предстоит серьезная, отметил Владимир Железнов.

«Есть молодые, но очень интересные команды, есть опытные коллективы. К играм четвертьфинала уже начали готовиться. Вообще подготовку всегда начинаем примерно за месяц до игры, ближе к игре встречаемся чаще, что-то дома пишем», — рассказал он.

Цели перед собой коллектив ставит самые амбициозные — пробиться в финал Лиги, удивлять планируют фирменным пензенским юмором.

«Будем радовать зрителя своим простым, немного нестандартным пензенским юмором — мы называем его дурачковым, это чисто наше выражение», — пояснил капитан команды.

После четвертьфинала, который пройдет в Тольятти, «Сурский край» планирует сразиться за Кубок губернатора Пензенской области.

«По предварительной информации, он должен пройти 25 июня. Мы будем активно и усердно готовиться к нему, потому что очень сильно хотим выиграть», — признался Владимир Железнов.