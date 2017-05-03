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В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную

3 мая в 14:00 914 просмотров
, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

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В Пензе 47-летнего мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина во время ссоры со своей 29-летней сожительницей избил девушку. От полученных травм она скончалась. Ее тело обнаружила невестка, которая проживала в той же квартире.

Суд назначил пензенцу наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали возместить матери погибшей девушки 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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