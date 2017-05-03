В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина во время ссоры со своей 29-летней сожительницей избил девушку. От полученных травм она скончалась. Ее тело обнаружила невестка, которая проживала в той же квартире.
Суд назначил пензенцу наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали возместить матери погибшей девушки 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.