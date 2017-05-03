В Пензенской области ликвидированы 4 организации «Свидетелей Иеговы»

Решение было принято на основании резолютивной части решения Верховного Суда РФ от 20 апреля, которым российская организация «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории страны.



Как сообщается на сайте управления Минюста России по Пензенской области, прекращена деятельность двух отделений «Свидетелей Иеговы» в Пензе («Арбеково» и «Центральная»), а также в Заречном и Никольске.



«Документы направлены в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении.



ТАСС сообщает, что после решения Верховного суда имущество «Свидетелей Иеговы» было обращено в доход государства. В самой организации заявили, что будут оспаривать вердикт ВС РФ. В РПЦ поддержали запрет «Свидетелей Иеговы» и назвали их опасной сектой, пишет Интерфакс со ссылкой на «Россию-24».