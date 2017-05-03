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В Пензенской области ликвидированы 4 организации «Свидетелей Иеговы»

3 мая в 14:01 550 просмотров
«Свидетелей Иеговы».

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Управление Минюста России по Пензенской области приняло решение прекратить деятельность четырех местных отделений «Свидетелей Иеговы».

Решение было принято на основании резолютивной части решения Верховного Суда РФ от 20 апреля, которым российская организация «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории страны.

Как сообщается на сайте управления Минюста России по Пензенской области, прекращена деятельность двух отделений «Свидетелей Иеговы» в Пензе («Арбеково» и «Центральная»), а также в Заречном и Никольске.

«Документы направлены в управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении.

ТАСС сообщает, что после решения Верховного суда имущество «Свидетелей Иеговы» было обращено в доход государства. В самой организации заявили, что будут оспаривать вердикт ВС РФ. В РПЦ поддержали запрет «Свидетелей Иеговы» и назвали их опасной сектой, пишет Интерфакс со ссылкой на «Россию-24».

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