« Росток» на набережной реки Сура в центре Пензы будет готов к посещению жителями и гостями города перед Днем Победы 8 мая. Об этом было сказано на выездном совещании под руководством вице-губернатора Валерия Савина." data-title="Обновленный «Росток» открют накануне Дня Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

Обелиск «Росток» на набережной реки Сура в центре Пензы будет готов к посещению жителями и гостями города перед Днем Победы 8 мая. Об этом было сказано на выездном совещании под руководством вице-губернатора Валерия Савина.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, участие в совещании приняли глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, представители городской администрации и архитектурного сообщества, представитель подрядной организации.

Несмотря на то, что праздничный салют в 2017 году будет перенесен с набережной на Юбилейную площадь, «Росток» останется посещаемым местом, отметили участники выезда.

По информации администрации г. Пензы, на сегодняшний день произведена очистка поверхности фасадов стелы с барельефом и обелиска «Росток» пескоструйным аппаратом; заканчиваются работы по устройству покрытия из гранитных плит в районе смотровой площадки, которые будут завершены к концу рабочей недели. К этому времени обустроят и велодорожку. По периметру площадки установлено временное ограждение, которое специально к 9 мая украсят баннером праздничной тематики. После Дня Победы ограждение заменят на постоянное, из нержавеющей стали.

«Работы, связанные с реконструкцией набережной, должны вестись во соответствии с графиком, при неукоснительном соблюдении поручений губернатора Ивана Белозерцева», — призвал вице-губернатор представителей администрации города, архитекторов и подрядчика.

В частности, в рамках выполнения первого этапа реконструкции набережной заключены все договоры по проектированию ливневой канализации и очистных сооружений, их планируется перенести до конца 2017 года. До наступления холодов будут реконструированы спуск к воде и пешеходная дорожка вдоль среза реки между мостами Дружбы и Бакунинским. Ведется работа с жителями оставшихся домов на набережной, которые предстоит расселить и изъять землю в муниципальную собственность.

В 2018 году будет проводиться реконструкция второй очереди набережной Суры: капитальный ремонт верхней части набережной, обустройство зеленой зоны и амфитеатра на береговом склоне.