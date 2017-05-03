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Пензенская область — в лидерах по выпуску алкогольной продукции (видео)

3 мая в 14:53 200 просмотров

Пензенский регион вышел в лидеры по производству алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 9%. В 2016 году объемы удалось увеличить в пять раз. Расширилась и товарная линейка — на территории области выпускают более 70 наименований алкогольной продукции.

На оперативном совещании в областном правительстве министр сельского хозяйства региона сообщил, что около 90% продукции реализуется за пределами области. География широкая — от Урала до Москвы. Андрей Бурлаков добавил, что доля реализации местного алкоголя в торговых сетях за год выросла, в среднем, на 7%, сообщает телеканал «Экспресс».

«Удалось увеличить поступления акцизов в областной бюджет, и эта тенденция сохраняется в текущем году. В первом квартале 2017 года акцизов поступило 1 млрд 259 млн рублей — это больше планового показателя. План выполнен на 100 и 1%", — сказал он.

Что касается пресечения распространения контрафакта, то до 1 июля 2017 года все объекты, торгующие алкоголем, должны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе. Она предназначена для контроля за объемом производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции в стране. Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу подключенных к системе лицензиатов.

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