Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие (видео)

«Нас « Родина"-мать зовет!» — так назывался вечер , посвященный 35-летию ведущего учреждения культуры города Кузнецка Пензенской области. Сотрудники муниципального творческого центра « Родина» принимали поздравления и радовали публику своими талантами." data-title="Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие — Пенза-пресс, рунет за день">

Муниципальный творческий центр «Родина» — главная сцена Кузнецка. На ней проходят основные события культурной жизни города. В его стенах занимаются ведущие творческие коллективы. В 2017 году учреждение культуры отмечает 35-летие. В 1982 году горисполком Кузнецка принял решение построить дом культуры. Первым директором учреждения стал Валерий Краснов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Эта «Родина» — моя вторая родина. Первая — город Саратов, вторая — это город Кузнецк», — сказал он.

Несмотря на солидный для учреждения возраст, у его сотрудников большие планы на будущее. Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о скором ремонте здания и благоустройстве прилегающей территории. На торжественном вечере по случаю юбилея он подчеркнул, что главным богатством «Родины» были и остаются люди, которые там работают.

«К 35-летию «Родины» эти традиции сформировались. Они живут, и я уверен, что они дальше будут развиваться и приумножаться. Пусть эти традиции укрепляют и украшают город, делают его культурнее, богаче и светлее», — пожелал Сергей Златогорский.

«Мне сегодня хотелось огромное спасибо сказать коллективу. Это мои первые помощники, это очень работоспособный коллектив, которому по плечу решать самые невероятные задачи», — отметила начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.

Праздник продолжился концертом творческих коллективов центра «Родина».