Вам будет интересно
Наши новости
Страсти по Лермонтову. Как одна статья расколола пензенскую интеллигенцию
Пензенская певица завоевала награду на международном конкурсе
Школьник из Пензы — призер всероссийской олимпиады
В Кузнецке возвели стены второго корпуса школы № 5
В Пензе состоялся фестиваль французской песни
1 и 9 Мая в Пензе. План мероприятий
Пензенская певица прошла первый этап конкурса «Новая звезда»
В Пензе на семинар собрались студенты-активисты из 15 регионов страны
Белозерцев одобрил идею создания в Золотаревском Городище диорамы сражения
В Пензе 29 апреля наградят отличников акции «Тотальный диктант»
все новости

Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие (видео)

3 мая в 15:09 148 просмотров
«Нас «Родина"-мать зовет!» — так назывался вечер, посвященный 35-летию ведущего учреждения культуры города Кузнецка Пензенской области. Сотрудники муниципального творческого центра «Родина» принимали поздравления и радовали публику своими талантами.

" data-title="Кузнецкая «Родина» отмечает 35-летие — Пенза-пресс, рунет за день">

«Нас «Родина"-мать зовет!» — так назывался вечер, посвященный 35-летию ведущего учреждения культуры города Кузнецка Пензенской области. Сотрудники муниципального творческого центра «Родина» принимали поздравления и радовали публику своими талантами.

Муниципальный творческий центр «Родина» — главная сцена Кузнецка. На ней проходят основные события культурной жизни города. В его стенах занимаются ведущие творческие коллективы. В 2017 году учреждение культуры отмечает 35-летие. В 1982 году горисполком Кузнецка принял решение построить дом культуры. Первым директором учреждения стал Валерий Краснов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Эта «Родина» — моя вторая родина. Первая — город Саратов, вторая — это город Кузнецк», — сказал он.

Несмотря на солидный для учреждения возраст, у его сотрудников большие планы на будущее. Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о скором ремонте здания и благоустройстве прилегающей территории. На торжественном вечере по случаю юбилея он подчеркнул, что главным богатством «Родины» были и остаются люди, которые там работают.

«К 35-летию «Родины» эти традиции сформировались. Они живут, и я уверен, что они дальше будут развиваться и приумножаться. Пусть эти традиции укрепляют и украшают город, делают его культурнее, богаче и светлее», — пожелал Сергей Златогорский.

«Мне сегодня хотелось огромное спасибо сказать коллективу. Это мои первые помощники, это очень работоспособный коллектив, которому по плечу решать самые невероятные задачи», — отметила начальник управления культуры администрации Кузнецка Ирина Часовская.

Праздник продолжился концертом творческих коллективов центра «Родина».

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics