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На новом фестивале «Прихоперье» могут выступить пензенские артисты

3 мая в 15:17 184 просмотра
, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области).

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В Саратовской области в Балашове пройдет новый театральный фестиваль — «Прихоперье», где представят творчество Балаковского ТЮЗа, Балашовского драмтеатра, Вольского драматического театра, Саратовского областного театра оперетты и театров Прихоперья (Волгоградская, Пензенская, Воронежской области).

Как пишет портал «СарБК», запланирован показ 10 спектаклей, половина из них — премьерные.

В программу также намерены включить спектакли Государственного театра наций и МХТ им. Чехова. Фестиваль должны посетить народный артист РФ Евгений Миронов и театральный критик Олег Лоевский.

Театр, спектакль которого будет признан лучшим, представит свое творчество в Саратове.

В честь 100-летия Балашовского драматического театра планируется торжественное открытие новой сцены, где покажут музыкальную комедию по пьесе Цагарелли «Ханума» — первую но новой сцене.

Фестиваль «Прихоперье» пройдет в сентябре.

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