На новом фестивале «Прихоперье» могут выступить пензенские артисты

Как пишет портал «СарБК», запланирован показ 10 спектаклей, половина из них — премьерные.
В программу также намерены включить спектакли Государственного театра наций и МХТ им. Чехова. Фестиваль должны посетить народный артист РФ Евгений Миронов и театральный критик Олег Лоевский.
Театр, спектакль которого будет признан лучшим, представит свое творчество в Саратове.
В честь 100-летия Балашовского драматического театра планируется торжественное открытие новой сцены, где покажут музыкальную комедию по пьесе Цагарелли «Ханума» — первую но новой сцене.
Фестиваль «Прихоперье» пройдет в сентябре.