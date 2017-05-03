Новые «зебры» уже есть на ул. Ленина и Строителей, пр. Мира.
Сообщается также, что позднее разметку термопластиком нанесут на улицах Литке, Конституции и Светлой.
Термопластик, как пишет газета, виден в темное время суток и дольше не стирается.
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В Заречном заново рисуют «зебры»
3 мая в 15:46 142 просмотра
В городе Заречном Пензенской области на дороги наносят новую разметку, пишет «Заречье Сегодня».
Новые «зебры» уже есть на ул. Ленина и Строителей, пр. Мира.
Сообщается также, что позднее разметку термопластиком нанесут на улицах Литке, Конституции и Светлой.
Термопластик, как пишет газета, виден в темное время суток и дольше не стирается.