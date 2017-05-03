В Заречном заново рисуют «зебры»

В городе Заречном Пензенской области на дороги наносят новую разметку, пишет « Заречье Сегодня ».

Новые «зебры» уже есть на ул. Ленина и Строителей, пр. Мира.

Сообщается также, что позднее разметку термопластиком нанесут на улицах Литке, Конституции и Светлой.

Термопластик, как пишет газета, виден в темное время суток и дольше не стирается.