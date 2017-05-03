Для пензенцев составлена программа мероприятий на 9 Мая (видео)

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Меньше недели остается до одного из самых главных праздников страны. 9 мая на улицы Пензы выйдут тысячи жителей, чтобы отпраздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, отдать дань уважения ветеранам и почтить память погибших и пропавших без вести.

Отмечать 72-ую годовщину Победы в Пензе начнут уже 8 мая. Концертные программы пройдут в скверах «Журавли», Дениса Давыдова и в новом сквере Бессмертного полка, который расположен на улице Карпинского. Его открытие состоится 8 мая в 17.00, сообщает телеканал «Экспресс».

Желающих принять участие в самой памятной акции «Бессмертный полк» организаторы ждут 9 мая в 9.00 на улице Коммунистической. Там будет формироваться колонна для участия в шествии. Ожидается, что в 2017 году к акции присоединятся около 20 тысяч пензенцев. Колонна начнет движение в 10.30.

«Бессмертный полк» обогнет памятник Победы, развернется около «Василька» и дойдет до улицы Карпинского одной своей стороной и второй замкнется к улице Ленина", — сообщила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В 11.30 начнется церемония возложения цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. После этого состоится торжественный митинг и парад. В 13.30 праздник продолжится традиционной легкоатлетической эстафетой. Ожидается, что в ней примут участие около двух тысяч человек. Эстафета пройдет в два забега.

«Первый начинается в 13.30−14.00, побегут общеобразовательные учреждения Пензы, приблизительно сейчас уже заявку подали 66 команд, с 14.00 до 14.30 — второй забег команд профессиональных учебных заведений, предприятий и вузов», — рассказала председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Наталья Озерова.

В связи с празднованием 9 Мая в Пензе изменится схема организации дорожного движения. С 8.30 более десяти улиц в районе Монумента боевой и трудовой славы будут закрыты для движения автомобильного транспорта.

«Жители Пензы могут проехать из Арбекова в центр города по ул. 8 Марта, ул. Суворова, далее — по улице Циолковского и по М5», сказал начальник отдела администрации г. Пензы Олег Викулов.

Кроме того, с 20.00 и до 24.00 проехать будет нельзя по улице Суворова — от Бекешской до улицы Кулакова. Временная схема организации дорожного движения есть на сайте городской администрации.

9 мая пензенцы присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания». Она пройдет сразу на нескольких площадках города с 18.50 до 19.00 часов.

После обеда основным местом празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет Юбилейная площадь Пензы. Концертная программа начнется здесь в 13.20. До самого вечера на сцене будут выступать городские и областные творческие коллективы. В 20.00 начнется театрализованное представление «Письма с фронта». Участие в нем примут около 500 артистов профессиональных и любительских коллективов.

Будет смонтирована трехуровневая сцена с двумя большими экранами. Напротив установят партер на 300 мест.

Ожидается, что на площадь придут около 20 тысяч человек. Чтобы посмотреть салют не придется уезжать в центр города, в этом году наслаждаться красочным зрелищем будут не на набережной Суры, а на Юбилейной площади. Залпы прогремят в 22.00 под финальную песню День Победы.

После салюта горожане смогут добраться домой на общественном транспорте. Рядом с площадью будут дежурить 30 автобусов большой вместимости, а также маршрутные такси.