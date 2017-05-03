« Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа." data-title="В Пензенской области зарегистрировано 96 новых случаев ВИЧ-инфекции — Пенза-пресс, рунет за день">

С 15 по 21 мая Пензенская область примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа.

На территории региона на 1 апреля насчитывается 2578 вич-инфицированных. За три месяца 2017 года, по данным областного минздрава, зарегистрировано 96 новых случаев ВИЧ-инфекции.



«Министерство здравоохранения Пензенской области акцентирует внимание жителей региона, что медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию носит добровольный характер и является бесплатным в медицинских организациях Пензенской области. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию можно также пройти при диспансеризации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

С 15 по 19 мая пензенцы могут узнать свой ВИЧ-статус в Центре СПИД с 8.00 до 18.00, в остальные дни учреждение работает по основному графику — с 8.00 до 14.00, кроме выходных.