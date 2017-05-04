Что нельзя делать на природе и как избежать пожара. Онлайн-брифинг

В Пензе и ряде районов области установлен особый противопожарный режим. Как провести майские праздники без последствий и урона для природы? Ответу на этот вопрос будет посвящен онлайн-брифинг в ИА «Пенза-Пресс», который пройдет 5 мая с 15 до 16 часов.

Гостями информагентства станут министр лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин и представитель МЧС.

Они расскажут о ситуации с природными пожарами в регионе, где можно, а где нельзя разводить костры, разрешается ли готовить шашлыки на природе и какие штрафы ждут нарушителей.

Вопросы можно присылать во время брифинга, а также оставлять в комментариях ниже. Кроме того, вопросы принимаются на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».