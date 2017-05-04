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Tele2 объявляет о переизбрании состава совета директоров

3 мая в 16:37 258 просмотров
 «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) объявляет об избрании совета директоров.

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ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) объявляет об избрании совета директоров.

Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») 13 апреля на внеочередном заседании общего собрания участников приняли решение о переизбрании совета директоров компании. В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

Новый состав совета директоров Tele2:

  • •Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;
  • •Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;
  • •Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;
  • •Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
  • •Сергей Анохин, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;
  • •Владимир Кириенко, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;
  • •Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком»;
  • •Дмитрий Лебедев, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;
  • •Александр Пентя, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;
  • •Владимир Лукин, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;
  • •Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners — независимый директор.

Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.

Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.

Фотография: пресс-служба компании "Тele-2"
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