« Т2 РТК Холдинг» ( бренд Tele2) объявляет об избрании совета директоров." data-title="Tele2 объявляет о переизбрании состава совета директоров — Пенза-пресс, рунет за день">

Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») 13 апреля на внеочередном заседании общего собрания участников приняли решение о переизбрании совета директоров компании. В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

Новый состав совета директоров Tele2:

•Юрий Соловьев , первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ ( ПАО), председатель совета директоров Tele2;

первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ ПАО), председатель совета директоров Tele2; •Стефано Зуппет ( Stefano Zuppet), управляющий директор , соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках « ВТБ Капитал»;

Stefano Zuppet), управляющий директор соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал»; •Боян Иванович ( Bojan Ivanovic), управляющий директор « ВТБ Капитал»;

Bojan Ivanovic), управляющий директор ВТБ Капитал»; •Михаил Осеевский , президент ПАО « Ростелеком»;

президент ПАО Ростелеком»; •Сергей Анохин , старший вице-президент ПАО « Ростелеком»;

старший вице-президент ПАО Ростелеком»; •Владимир Кириенко , старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО « Ростелеком»;

старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО Ростелеком»; •Кай-Уве Мельхорн ( Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент — финансовый директор ПАО « Ростелеком»;

Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент — финансовый директор ПАО Ростелеком»; •Дмитрий Лебедев , управляющий директор ЗАО « АБР Менеджмент»;

управляющий директор ЗАО АБР Менеджмент»; •Александр Пентя , заместитель генерального директора ЗАО « АБР Менеджмент»;

заместитель генерального директора ЗАО АБР Менеджмент»; •Владимир Лукин , первый заместитель генерального директора ЗАО « Севергрупп»;

первый заместитель генерального директора ЗАО Севергрупп»; •Бруно Дюшарм ( Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners — независимый директор.

Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.

Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.