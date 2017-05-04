Прозрачный снаружи и изнутри. Как будет выглядеть новое здание аэровокзала в Пензе

Заказчиком работ выступает государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Аэропорт города Пензы». Финансирование будет осуществляться за счет бюджета региона в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014−2020 годы» (подпрограмма — «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области»).



Подача заявок продлится до 15 мая, определение победителя пройдет 19 мая. При этом конечная сумма контракта может быть существенно ниже стартовой. Так, на разработку архитектурной концепции аэровокзала первоначально планировалось потратить 1 млн 250 тысяч рублей, однако итоговая сумма составила всего 189 тысяч рублей.



Концепцию разработало АО «Новая авиация» из Санкт-Петербурга. Компания, как отмечено на ее сайте, выполняет функцию генерального проектировщика на объектах авиационной инфраструктуры и промышленности. Концепция представлена в числе прочих документов к ПСД на сайте госзакупок.



Ранее зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов сообщил, что новое здание аэровокзала расположится по соседству со старым (при этом последнее сносить не будут). Оно будет двухэтажным и, судя по презентации, с прозрачными стенами. Фасад будет облицован терракотовыми панелями в одной гамме. Наружные витражи выполнят из прозрачного и матового стекла. Площадь застройки составит 2443,1 кв. метр.







Главная причина, по которой в Пензе построят новый аэровокзал — это низкая пропускная способность старого. Проект создается исходя из пропускной способности 200 пассажиров в час при соотношении прилетающих и улетающих — 50 на 50. В связи с этим проектировщикам необходимо разделить пассажиропотоки, чтобы не было их пересечения.

На первом этаже, согласно концепции, оборудуют операционный зал для вылетающих пассажиров (зал ожидания для них и провожающих разместится на втором этаже), зал ожидания для прилетевших пассажиров, кафе, зона выдачи багажа; на втором — помещения для предполетного досмотра, комната матери и ребенка, торговые площади. При этом здание должно быть доступно для маломобильных граждан.



В аэровокзале предусмотрят помещения для ВИП-гостей, а также зону для официальных лиц и делегаций с отдельным входом и подъездом для транспорта. Согласно документации, она должна быть оборудована средствами правительственной связи.



Входы в здание будут оборудованы системами досмотра: стационарными интроскопами, рамками, металлодетекторами, установками по обнаружению взрывчатых веществ, кабинами личного досмотра.







Аэровокзал изначально планировали построить к ЧМ по футболу 2018 года. При этом уже понятно, что у него не будет статуса международного, и предназначаться он будет для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний.



Компания-проектировщик, которая выиграет контракт, должна разработать архитектурно-планировочные решения в соответствии с этой концепцией. Кроме того, ей будет необходимо предусмотреть необходимость строительства новой автодороги, проездов и тротуаров, контролируемый въезд на территорию, разработать организацию транспортного и пешеходного движения, места стоянки. Вся эта работа должна быть выполнена до 10 декабря 2017 года.