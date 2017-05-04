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В Заречном возле гаражей нашли завернутое в пакет тело младенца

3 мая в 16:41 644 просмотра

В городе Заречный Пензенской области возле гаражей нашли тело новорожденного мальчика.

«Тело ребенка было завернуто в женскую одежду и помещено в полиэтиленовый пакет. По данному факту Зареченским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время, чтобы установить причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также полицейские и следователи устанавливают, кто является матерью малыша.

Областной Следственный комитет просит пензенцев помочь в поисках матери — любую информацию по данному факту сообщить по телефонам: (8412) 36−17−02, 65−56−18 или 02.

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