Трое пензенцев поплатились за игорный клуб на ул. Бурденко

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 51-летний мужчина в арендованном помещении по ул. Бурденко установил 15 игровых автоматов.

В свой незаконный бизнес он привлек двух женщин в возрасте 29-ти и 30-ти лет. На помещении отсутствовала какая-либо вывеска, свидетельствующая о том, что в здании — игорный клуб.

«Проход игроков осуществлялся исключительно после предварительного телефонного звонка. При этом для привлечения большего количества клиентов организовывали различные акции, в том числе по раздаче бесплатных купонов на проведение азартных игр на определенные суммы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорный клуб был рассекречен полицейским в мае 2016 года, оборудование изъяли.

В суде организатор незаконного заведения получил наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, женщины-администраторы — в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, одну из них обязали заплатить штраф — 200 тысяч рублей.