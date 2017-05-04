« Поиск-Вездеход» несет Вахту Памяти в Новгородской области. Волонтеры уже сделали первые находки." data-title="Пензенские поисковики сделали первые находки под Новгородом — Пенза-пресс, рунет за день">

Как рассказал ИА «Пенза-Пресс» сотрудник ТРК «Экспресс», член поискового отряда «Поиск-Вездеход» Евгений Иналдиев, поисковики ведут свою работу в сложных метеоусловиях — уже несколько дней идет дождь.

Но, несмотря на непогоду, близ деревни Кневицы есть первые находки: останки 29 солдат, два медальона и фляжка с инициалами воина.

«Все найденные войны погибли в Демянском котле. Бои шли зимой, мертвые оставались в снегу, с наступлением весны их тела просто стаскивали в воронки и забрасывали землей. Долг поисковиков — обнаружение таких санитарных захоронений, заполнение всех необходимых документов и перезахоронение таких останков в деревне Кневицы, предполагаемая дата захоронения — 22 июня 2017 года», — рассказал он.

Вернуться домой пензенцы планируют ко Дню Победы.