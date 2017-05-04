В Пензенской области пройдет заседание совета архивных учреждений ПФО

С 5 по 9 июня в Пензенской области пройдет очередное заседание Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных архивов и ПФО.

Проведение мероприятия имеет большое значение для Пензенской области в целях совершенствования государственной политики в области архивного дела, обобщения и распространения передового опыта, использования его для улучшения практической деятельности архивных учреждений, отметили в пресс-центре облправительства.

Ожидается, что мероприятие послужит установлению тесных контактов с руководством Федерального архивного агентства, руководителями архивных служб субъектов РФ ПФО для решения вопросов материально-технического обеспечения ГБУ «Государственный архив Пензенской области».

На мероприятии, в частности, планируется обсудить вопрос хранения документов по личному составу в ГБУ «Государственный архив Пензенской области». На сегодняшний день в здании, построенном в 1984 году, имеется лишь небольшая часть площадей для приема и хранения новых архивных документов.