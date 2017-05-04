« Тамбов — Пенза» «ГАЗ-2818» слетел в кювет и перевернулся." data-title="В Белинском районе перевернулся фургон — Пенза-пресс, рунет за день">

В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП — на автодороге «Тамбов — Пенза» «ГАЗ-2818» слетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем автомобиля находился 62-летний мужчина.

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.