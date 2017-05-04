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В Белинском районе перевернулся фургон

3 мая в 17:59 284 просмотра
«Тамбов — Пенза» «ГАЗ-2818» слетел в кювет и перевернулся.

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В Белинском районе Пензенской области произошло ДТП — на автодороге «Тамбов — Пенза» «ГАЗ-2818» слетел в кювет и перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем автомобиля находился 62-летний мужчина.

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.

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