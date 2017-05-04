В Нижнем Ломове рассмотрели вопросы укрепления налоговой дисциплины

3 мая в Нижнем Ломове состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по налогам и сборам под руководством председателя правительства Пензенского региона Николая Симонова.

Комиссия рассмотрела вопросы сокращения недоимки, а также укрепления платежной дисциплины, увеличения поступлений налоговых доходов и страховых взносов в Нижнеломовском, Башмаковском, Пачелмском, Спасском, Вадинском, Наровчатском, Земетчинском районах, сообщает пресс-центр облправительства.

Главы администраций доложили о принимаемых мерах, направленных на снижение задолженности в бюджеты всех уровней и увеличение собственной налоговой базы.

«За первый квартал 2017 года поступления в консолидированный бюджет муниципальных районов, участвующих в мероприятии составили 1,231 млрд рублей, что на 526 млн больше, чем в 2016 году», — сообщила начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Пензенской области Галина Домахина.

Также участники заседания затронули вопрос легализации бизнеса и снижения уровня неофициального трудоустройства.

«Борьба с «серыми» зарплатами — это проблема, стоящая как перед органами власти, так и перед самими работниками. Ведь, согласившись на неофициальное оформление и зарплату «в конвертах», они отказываются от определенных социальных гарантий — оформления пенсии, оплаты больничного и других. Муниципалитетам необходимо активнее проводить разъяснительную работу с работниками, объясняя преимущества официального трудоустройства», — отметил министр экономики региона Сергей Капралов.