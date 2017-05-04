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В Пензе прошел конкурс среди воспитанников детских домов (видео)

3 мая в 20:17 234 просмотра
«Звезды детства». Его участники — воспитанники детских домов региона. Отборочные этапы — позади, впереди будет завершающий — среди субъектов Поволжья. Кто будет отстаивать честь области, решит жюри. Лучших им предстоит выбрать из 30 школьников.

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В Пензе состоялся конкурс «Звезды детства». Его участники — воспитанники детских домов региона. Отборочные этапы — позади, впереди будет завершающий — среди субъектов Поволжья. Кто будет отстаивать честь области, решит жюри. Лучших им предстоит выбрать из 30 школьников.

У десятилетней Кати Артемьевой — второе серьезное музыкальное событие в жизни. К конкурсу воспитанница Неверкинской школы-интерната готовилась почти полгода. Для выступления выбрала самое красивое платье. Перед выходом на сцену, кажется, немного переживает, но с песней все волнения вмиг исчезли.

«Я немного волновалась и боялась, репетировали мы месяц. Я часто пою, хочу стать певицей, у меня это получается», — рассказала Екатерина Артемьева.

Участники конкурса «Звезды детства» поражали жюри не только голосом. Выступали в трех номинациях: вокал, хореография и художественное слово.

Самая маленькая артистка — пятилетняя Катя из Спасского детского дома — решила рассказать стихотворение о своей любимой игрушке.

Конкурс проходит уже в девятый раз. В 2017 году в нем приняли участие 30 детей из Спасского детского дома и Неверкинской школы-интерната.

«Этот конкурс важен. В первую очередь, для того, чтобы показать себя, показать, какие они талантливые, активные. Для того чтобы выступить и выехать за пределы нашего региона и показать, на что они способны», — отметила заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Наталья Данилина.

Победителя определят в каждой номинации. Лучшие в начале июня отправятся в Чебоксары. Там состоится заключительный этап конкурса среди участников из регионов Поволжья, сообщает телеканал «Экспресс».

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