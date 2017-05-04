На ул. Антонова увеличат проезжую часть до 14 метров (видео)

, когда стало понятно , что двухполосная дорога не справляется с потоком транспорта в интенсивно развивающемся микрорайоне ГПЗ. Второй этап долгосрочного проекта реконструкции обещают завершить в 2017 году." data-title="На ул. Антонова увеличат проезжую часть до 14 метров — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе дорога по улице Антонова станет шире. Об изменении габаритов проезжей части заговорили еще в 2015-ом, когда стало понятно, что двухполосная дорога не справляется с потоком транспорта в интенсивно развивающемся микрорайоне ГПЗ. Второй этап долгосрочного проекта реконструкции обещают завершить в 2017 году.

Спецтехника работает, предупреждающие знаки — на месте. На улице Антонова дорожное движение регулируют вручную. Автомобилистам здесь пока приходится тесниться, расширить проезжую часть планируют к августу, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы производим работы по выравнивающему слою, дальше у нас обустройство дорожного полотна на четыре полосы, далее предполагается пешеходная зона и зеленая зона, освещение, обустройство дорожными знаками и всем дорожным хозяйством данного участка», — рассказала заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.

Напомним, реализация проекта по обустройству улиц Измайлова и Антонова началась в 2015 году. Поводом стали многочисленные обращения местных жителей, которые просили улучшить дорожную ситуацию в микрорайоне.

Расширение улицы Антонова на участке в 1 километр 100 метров — это второй этап реконструкции. Обойдутся работы в 182 миллионов рублей. После ввода отрезка в эксплуатацию отремонтируют и оставшуюся часть улицы.

Наблюдая за масштабным ремонтом автодороги, жители микрорайона ГПЗ-24 неоднократно обращались в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». В частности, пензецы сообщали о том, что дорога, которая ведет к кадетской школе № 70, нуждается в ремонте.

«Ямы объехать невозможно. А это основной выезд для жителей всей улицы Антонова на основную проезжую часть. Прошу сообщить сроки ремонта», — написала жительница Пензы.

Из городской администрации пришел ответ. Ямы заделают при помощи асфальтобетонного гранулята. С ремонтом справились в короткий срок. Однако, как уверены водители, хватит его не надолго.

В мэрии заверили: ямы засыпали на время. Этот участок дороги обещают отремонтировать капитально.

«В последствии этот участок мы включим тоже в этап реконструкции, но это не в этом году, а в следующем периоде», — сказала Ирина Ширшина.

Уже в 2017 году улице Антонова могут присвоить категорию магистральной. Ширина проезжей части увеличится до 14 метров, пешеходных тротуаров — до трех. Выполнение второго этапа реконструкции, по мнению чиновников, позволит в полной мере обеспечить пропускную способность улицы.