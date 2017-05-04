В Лунинском районе объявили особый противопожарный режим (видео)

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В Лунинском районе Пензенской области объявлен особый противопожарный режим. В Праздник Весны и Труда там случился крупный пожар, а утром 3 мая на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о поджоге сухой травы.

Пожароопасный сезон в Лунинском районе встречают во всеоружии. Расслабляться некогда, в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании. Сотрудники МЧС тут же отправились на вызов, сообщает телеканал «Экспресс».

О пожаре сообщила бдительная жительница села Лесной Вьяс. Женщина заметила черный дым за лесным массивом. Но в этот раз трагедии удалось избежать. Небольшое возгорание произошло в овраге около леса. Вмешательство пожарных не потребовались. Вовремя пошел дождь и не позволил пламени разойтись.

А вот в селах по соседству чуда не произошло. Ночью 1 мая между селами Сандерки и Кутля произошел серьезный пожар. Площадь возгорания составила примерно 80 гектаров. Сотрудники МЧС всю ночь обороняли два населенных пункта от огня. Никто не пострадал, однако причину возгорания устанавливают до сих пор. По словам местных жителей, огромная территория выгорела с чьей-то легкой руки.

С начала 2017 года в Лунинском районе произошло около 30 возгораний и более десятка пожаров. В местной администрации говорят, что основная причина — человеческий фактор.

Утром 3 мая поступило сообщение о двоих поджигателях травы на квадроциклах. Полиция уже занимается их поиском.

«В основном, это все от низкой культуры и от того, что мы до конца не понимаем всю опасность таких действий. Приходится задействовать серьезные финансовые и людские ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал заместитель главы администрации Лунинского района Олег Уханов.

На территории района объявлен особый противопожарный режим. В лес можно заходить только по долгу службы. Патруль лесной охраны осматривает территорию ежедневно. В кузове автомобиля находится противопожарная установка, которая позволит быстро локализовать возгорание.

«Емкость на 500 литров, есть заборная помпа воды, ранцевые огнетушители, лопаты. В общем, на первый случай все есть», — рассказал заместитель директора большевьясского лесничества Дмитрий Евдокимов.

С подобными противопожарными установками, но большего объема, работают и сотрудники МЧС. 500 литров воды достаточно для того, чтобы тушить лесной пожар в течение двух половиной часов. 50-метровый шланг позволяет работать даже там, куда автомобиль проехать не может.

Пожар легче предотвратить, чем тушить. С начала 2017 года в огне уже погиб один житель Лунинского района. Местная администрация и сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактическую работу.

«Оповещаем население через громкоговорящую связь на пожарных автомобилях. Проводим сходы с населением. Еженедельно по два раза проводим профилактические мероприятия в населенных пунктах с разъяснением требований пожарной безопасности», — сообщил начальник отдела надзорной деятельностью и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов Андрей Серов.

На разъяснительную работу привлекаются добровольцы, однако принимать участие в тушении крупных пожаров они не могут. На содержание пожарной части Лунинского района выделяется около шести миллионов рублей. Эти средства идут на содержание спецтехники и профессиональных сотрудников. Ведь без них небольшой пожар в богатом лесами Лунинском районе может обернуться настоящей катастрофой.