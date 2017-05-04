Олимпийскую аллею закроют на два дня в связи с обработкой против клещей (видео)

Олимпийская аллея готовится к началу сезона отдыха. На этот раз акарицидная обработка против клещей будет проводиться средствами с допустимыми нормами для человека. Однако пензенцам и гостям города все-таки на время придется воздержаться от посещения лесопарковой зоны.

Клещей на Олимпийской аллее теперь не будет. Традиционная акарицидная обработка в 2017 году пройдет вовремя — с наступлением тепла. Пензенцы с пониманием относятся к процедуре, однако жителям военного городка придется, как всегда, терпеть временные неудобства. Им рекомендуют пользоваться только центральным КПП. Однако ограничения на этот раз продлятся недолго. Обработка против клещей займет всего лишь два дня.

«Обработка будет происходить по новейшим технологиям итальянским оборудованием. Это быстро, качественно и практически безопасно. Но все-таки, нужно все предосторожности соблюдать, так как это химические элементы», — сказал директор компании по акарицидной обработке Алексей Куликов.

Аллея будет закрыта только 4 и 5 мая. Соответственно, кафе и пункты проката спортивного инвентаря, расположенные на территории лесопарка, работать не будут.

«Обращаюсь к жителям и гостям города: не нужно срывать оградительные ленты сигнальные. Мы не просто так вас предупреждаем. Мы работаем с химическими препаратами и, особенно для детей, они могут быть опасны. Не нужно рисковать здоровьем, и воздержаться от посещения Олимпийской аллеи всего лишь на два дня», — сказала директор Центрального парка культуры и отдыха им. Белинского Елена Савельева.

Препарат будут распылять вдоль всех тротуаров и велосипедных дорожек. Всего обработают свыше 60 гектаров, в том числе — и новый сквер «Олимпийский», который открылся на аллее осенью 2016-го.

Сейчас Олимпийская аллея полностью готова к акарицидной обработке. Лесопарковую зону расчистили от мелколесья и мусора. Уже 6 мая любимая зона отдыха снова откроется для посещения, сообщает телеканал «Экспресс».