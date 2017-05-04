Пензенцев просят помочь в поисках Наиля Закирова

«В производстве следственного отдела по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 55-летнего Закирова Наиля Яхиновича», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в Казани мужчина ушел из дома 26 марта, сейчас его местонахождение не установлено.

«Приметы: рост — 160−165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые. Особые приметы: на правой брови шрам — 1 см. Был одет в кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки», — отметили в ведомстве.