Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев принял участие в заседании Госсовета и Комиссии при президенте РФ
В Пензе восстановление кровли на ТЭЦ-1 вышло на новый этап
В Саратове пресекли незаконную торговлю вдоль дорог
Кувайцев поручил достроить дома в Заре в срок
Какие улицы Пензы носят имена Героев ВОВ? Ликбез от «Пенза-Пресс»
73 мотоциклиста катались по Пензе, не соблюдая ПДД
В Городищенком районе женщина обманом получила маткапитал, чтобы покрыть долг
На Новозападном кладбище привели в порядок могилы фронтовиков
В Пензенской области растет число пострадавших от клещей
Зареченские школьники будут платить за еду ладошкой
все новости

Пензенцев просят помочь в поисках Наиля Закирова

4 мая в 14:10 712 просмотров

Пензенские следователи просят помочь в поисках пропавшего жителя Республики Татарстан.

«В производстве следственного отдела по Ново-Савиновскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 55-летнего Закирова Наиля Яхиновича», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в Казани мужчина ушел из дома 26 марта, сейчас его местонахождение не установлено.

«Приметы: рост — 160−165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые. Особые приметы: на правой брови шрам — 1 см. Был одет в кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки», — отметили в ведомстве.

Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам: 8 (843) 561-22-20, 8−9274−14−54−12.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/upload/site17/document_news/11-418x320.png
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics