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В Антарктиде идет ускоренный процесс таяния льдов

4 мая в 14:28 252 просмотра
, что же ожидает нашу планету — глобальное потепление или, наоборот, похолодание. Однако последние факты говорят в пользу теории постепенного увеличения температуры на Земле.

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В настоящее время многие ученые расходятся во мнении, что же ожидает нашу планету — глобальное потепление или, наоборот, похолодание. Однако последние факты говорят в пользу теории постепенного увеличения температуры на Земле.

На днях американские исследователи заявили, что льды Антарктиды тают быстрее, чем это предполагалось ранее.

Сделать такие выводы позволил анализ новых спутниковых снимков Южного континента. На фото видны большие скопления талых вод в Антарктиде. Специалисты сравнили фотографии, сделанные в период с 1973 года по наши дни. На последних снимках видны огромные водопады шириной 120 метров. Более того, вся Антарктида уже окутана обширной сетью водоемов.

Отмечается образование неглубоких озер. Ученые уверены, что ускоренный процесс таяния льдов в итоге спровоцирует подъём уровня Мирового океана. Также в пользу версии глобального потепления говорят и новости из Канады. Там из-за сильно растаявшего и отступившего вглубь материка ледника пропала целая река. Ранее она впадала в Берингово море, а теперь потоки воды стали уходить южнее — в сторону Тихого океана. Вся экосистема региона оказалась под угрозой.

Источник — «Аргументы Недели«

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=yocBfUQMr_A
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