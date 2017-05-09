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Депутат Госдумы Леонид Левин поздравил пензенцев с 9 Мая

9 мая в 12:16 68 просмотров

Депутат Госдумы РФ Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы.

«Священная память о подвиге наших граждан объединяет участников войны и тружеников тыла, людей всех поколений. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Мы вовек не забудем, что для нас сделали ветераны, и несем огонь Победы в сердцах через годы!

Для каждого из нас праздник 9 Мая занимает особое место. Этот день является символом героизма, беспримерного мужества народа, который смог на своей земле путем нечеловеческих усилий отстоять мир.

Важно сказать огромное спасибо тем, кто защищал нашу Родину и от всей души поздравить ветеранов и каждого из нас.

Здоровья и счастья, благополучия и добра, неиссякаемой веры в будущее своей страны!» — говорится в поздравлении.

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